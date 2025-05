IMA, S&P conferma rating "B" con outlook stabile

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasu, produttore italiano di macchine automatiche per il confezionamento e la lavorazione, con outlook stabile.Secondo l'agenzia di rating, IMA dovrebbe beneficiare della sua esposizione a mercati finali relativamente resilienti come quello farmaceutico, alimentare e delle bevande. Viene previsto che ilsu base annua, raggiungendo circa 2,5 miliardi di euro nel 2025, nonostante le persistenti difficoltà nel settore automobilistico che limitano la crescita della business unit Automation di IMA.Inoltre, viene previsto un, grazie alle economie di scala, agli effetti positivi del mix di prodotti e all'aumento delle attività aftermarket, con un conseguente aumento del margine EBITDA rettificato a circa il 16,9% nel 2025, dal 16,3% del 2024.S&P stima un calo del leverage ratio debito/EBITDA rettificato a 5,7x nel 2025, dal 6,2x del 2024, e una 137 milioni di euro, dopo un calo di 14 milioni di euro nel 2024, dovuto all'assorbimento di liquidità del capitale circolante e a maggiori spese in conto capitale (capex).Le prospettive stabili riflettono l'opinione che ilnel 2025 e il suo FOCF si rafforzerà, mentre il cash interest coverage ratio rimarrà superiore a 2,5x.