GSK, spin-off e quotazione della divisione Consumer Healthcare a metà 2022

GlaxoSmithKline

(Teleborsa) - Il colosso farmaceutico britannico(GSK) ha comunicato oggi, in un incontro con analisti e comunità finanziaria, un aggiornamento sui suoi piani di crescita per i prossimi anni e per l'annunciato spin-off e quotazione della divisione Consumer Healthcare. Le mosse delineate oggi fanno parte di una strategia definita nel 2017 per. Nei prossimi cinque anni,(il perimetro aziendale che rimarrà dopo lo spin-off) prevede di ottenere una crescita annuale delle vendite di oltre il 5% e una crescita dell'utile operativo rettificato di otre il 10%. La società prevede di migliorare il margine operativo rettificato dal circa 25% nel 2021 a oltre il 30% entro il 2026.La separazione del ramo d'azienda Consumer Healthcare è prevista per la, con la nuova società che avrà un portafoglio pari a un fatturato annuo di oltre 10 miliardi di sterline nel 2020. Le nuove azioni della società Consumer Healthcare dovrebbero essere quotate sule come ADR negli Stati Uniti. New GSK manterrà fino al 20% della partecipazione di GSK nella nuova società Consumer Healthcare come investimento a breve termine, che intende monetizzare per rafforzare ulteriormente il bilancio di New GSK. Prima della scissione, si prevede che New GSK riceverà anche un dividendo fino a 8 miliardi di sterline da Consumer Healthcare."I vantaggi dell'enorme trasformazione che abbiamo messo in atto dal 2017 sono ora chiari - ha commentato la- Abbiamo rafforzato la nostra ricerca e sviluppo e l'esecuzione commerciale e trasformato la struttura del nostro gruppo e l'allocazione del capitale, guidando al contempo un profondo cambiamento culturale con una nuova leadership. Ora siamo pronti a fornire un ce sbloccare il valore di Consumer Healthcare".Nel 2022, gli azionisti di GSK riceverannoda GSK e New Consumer Healthcare che ammonteranno assieme a circa 55 pence per azione per l'anno. Questo dividendo pro-forma per il 2022 rappresenterebbe una riduzione del 31% rispetto al dividendo previsto per il 2021 di 80 pence per azione. La New GSK adotterà una politica di dividendi progressivi mirata a undel 40-60%, a partire da 45 pence per azione nel 2023.