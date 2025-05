Shein, rumors: lavora per IPO a Hong Kong dopo stallo su quotazione a Londra

(Teleborsa) -, azienda di vendita online di fast fashion cinese,dopo che la proposta di offerta pubblica iniziale (IPO) a Londra non ha ottenuto il via libera delle autorità di regolamentazione cinesi. Lo ha scritto Reuters, citando tre fonti a conoscenza della questione.L'azienda intende depositare unainformativo presso la borsa di Hong Kong nelle, ha affermato una delle fonti. Shein prevede di quotarsi nel polo finanziario asiatico entro l'anno, hanno affermato due delle fonti.Shein prevede di cambiare la sede di quotazione poichédalle autorità di regolamentazione cinesi, in particolare dalla China Securities Regulatory Commission (CSRC), hanno affermato due fonti. Inizialmente l'azienda si aspettava che il via libera delle autorità di regolamentazione cinesi arrivasse rapidamente dopo la FCA, ma da allora ha subito un ritardo inaspettato e comunicazioni limitate dalla CSRC, ha affermato la fonte.Shein si era rivolta a Londra dopo che il suo obiettivo iniziale di unaera svanito a causa dei controlli sulla sua catena di approvvigionamento e sulle sue pratiche di lavoro. L'obiettivo di Shein era di quotarsi sulla Borsa a Londra nella prima metà di quest'anno.