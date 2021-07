Ammortizzatori sociali, al via una settimana importante per la riforma

(Teleborsa) - Testo del provvedimento e risorse. Lasi avvia a prendere forma. Da questa settimana, infatti, inizia il lavoro per mettere nero su bianco il nuovo sistema di tutela "universale" a tutti i lavoratori, in ogni settore e a prescindere dalle dimensioni dell'impresa.è invece previsto un incontro tra il ministro del Lavoro,, e il ministro dell'Economia e delle Finanze,, per discutere delle risorse disponibili da destinare al provvedimento. Una parte dei fondi arriverà dalla sospensione del programma diche sarebbe dovuto partire il primo luglio: si parte quindi dalla base degliSi parte dall'di fine giugno tra governo e parti sociali sul blocco dei licenziamenti dove è stata condivisa la necessità di una rapida conclusione della riforma oltre all'avvio delle politiche attive e dei percorsi di formazione. Il ministro Orlando punta a portare il provvedimento inentro la fine del mese.La riforma degli ammortizzatori sociali è stata inclusa all'interno deled è stata sollecitata negli ultimi mesi sia dalle associazioni datoriali –in testa – sia dai. L’obiettivo di tutti è quello di rendere la riforma utilizzabile già da fine ottobre, puntando allo stesso tempo sul rafforzamento dei centri per l'impiego e sulla formazione permanente, per aiutare al reinserimento chi ha perso il posto di lavoro. Tra le misure oggetto c'è l'estensione delleper i lavoratori delle imprese fino a 5 dipendenti, oggi scoperti sia dalla Cig sia dai fondi bilaterali e di integrazione salariale (Fis), e l'incremento di quelle a disposizione delle aziende fino a 15 dipendenti. Nell'ambito della riforma potrebbe trovare spazio anche un doppio intervento sugli strumenti di tutela in caso di, in particolare per rafforzare la, l'indennità di disoccupazione. Tra le ipotesi al vaglio delle parti, ci sarebbero quelle di aumentarne l'importo e di estenderne la durata per i, fino a 36 mesi. Secondo quanto indicato dal presidente dell'INPS,, nei giorni scorsi, le gli interventi in discussione costerebbero circa un miliardo l'anno ciascuno. Altro incontro atteso è quello con le parti sociali e non è escluso che possa arrivare sempre in settimana.