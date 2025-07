Calderone: “Salute e sicurezza al centro”

(Teleborsa) - Firmato alil protocollo sulle emergenze climatiche, alla presenza delle associazioni datoriali e dei sindacati confederali. Il documento sarà recepito con un, mentre le misure relative alla cassa integrazione saranno inserite nel primo provvedimento normativo utile, poiché non possono rientrare in un decreto ministeriale."La sottoscrizione del protocollo caldo al Ministero del Lavoro – ha dichiarato la– rappresenta una risposta importante delle parti sociali ai lavoratori e alle imprese in un momento certamente eccezionale. Le nostre priorità sonoin particolare quelle che devono necessariamente essere svolte all'aperto".Il protocollo punta a, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività lavorative in condizioni di sicurezza e salubrità."È un protocollo – ha proseguito Calderone – che potrà aprirsi a ulteriori dettagli, adesioni e condivisioni. Intende valorizzare le iniziative contrattuali assunte a livello nazionale, di categoria, territoriale o aziendale, e vuole essere. Il percorso di attuazione sarà completato nei prossimi giorni."Il protocollo – ha concluso la ministra – si completerà conche darà un quadro nazionale, cui seguiranno i numerosi accordi territoriali che verranno sottoscritti dalle parti sociali. Il lavoro non finisce qui".