Cina, vola l'export a giugno e supera le attese

(Teleborsa) - La crescita delle esportazioni accelera in Cina in scia alla campagna vaccinale globale mentre l'allentamento dei lockdowns aumenta la domanda.Nel mese di giugno,rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, superando anche le aspettative del mercato che erano per un rialzo del 23,1%.a un ritmo di crescita superiore al consensus (+30%).Tuttavia, un funzionario doganale ha avvertito che la crescita complessiva del commercio, nella seconda economia più grande del mondo, potrebbe rallentare nella seconda metà dell'anno, sulla scia delle incertezze sulla pandemia di Covid-19 con la variante Delta che sta provocando caos in alcuni paesi.