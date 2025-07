Cina, PMI Caixin servizi giugno scende a 50,6 punti

(Teleborsa) - Peggiora il settore dei servizi in. Ilelaborato da Caixin/S&P Global è infatti sceso a quota2025 - il più basso da settembre - dai 51,1 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, ma risulta inferiore alle attese degli analisti che indicavano un calo minore a 51 punti."L'indice Caixin China General Services Business Activity si è attestato a 50,6 a giugno, in calo di 0,5 punti rispetto al mese precedente, raggiungendo il livello più basso da settembre, pur rimanendo", ha commentato Wang Zhe, economista senior di Caixin Insight Group."L'- ha spiegato - Nonostante gli sforzi delle imprese per acquisire nuovi clienti, la crescita della domanda è stata limitata. A giugno, l'attività commerciale e il totale dei nuovi ordini sono cresciuti entrambi per il 30° mese consecutivo, ma a un ritmo inferiore rispetto al mese precedente. Le incertezze esterne hanno avuto un impatto negativo maggiore sulle esportazioni di servizi, con le nuove attività di esportazione che hanno continuato a diminuire, al ritmo più forte da dicembre 2022."