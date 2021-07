Il Comparto utility in Italia interrompe la serie di tre rialzi consecutivi (-0,44%)

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha terminato la seduta a quota 42.037,52, con un decremento dello 0,44% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'chiude a 375,77, dopo aver avviato gli scambi a 375,41.Tra le azioni italiane adell'indice utility, giornata incolore per, che chiude la giornata del 14 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.Performance infelice per, che chiude la giornata del 14 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,33% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,16% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,04%.Tra ledi Piazza Affari, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,84%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,05%.