Puma alza la guidance 2021 su forte secondo trimestre

Puma

(Teleborsa) -, società tedesca di abbigliamento ed equipaggiamento sportivo, ha, dopo i risultati positivi emersi dai dati preliminari per il secondo trimestre. Lesono aumentate di circa il 96% a 1.589 milioni di euro nei tre mesi a giugno (erano state di 831 milioni di euro nello stesso periodo del 2020), mentre il(EBIT) è aumentato a circa 109 milioni di euro (-115 milioni nel secondo trimestre 2020). L'aumento delle vendite, ha specificato Puma, è stato trainato dall'ottima performance del Nord America."Alla luce della forte crescita delle vendite e della redditività nel secondo trimestre, ma anche tenendo in considerazione le continue incertezze legate alla pandemia, le tensioni politiche nei mercati chiave e i vincoli della catena di approvvigionamento dovuti alla carenza di container e alla congestione dei porti - si legge in una nota - Puma si aspetta che le, mentre l'EBIT dovrebbe essere tra 400 milioni e 500 milioni di euro.Le previsioni precedenti erano per un aumento delle vendite a un tasso "mid-teens" e un "miglioramento significativo" dell'EBIT. "Il raggiungimento delle nostre prospettive è soggetto a continue operazioni di produzione nei nostri principali Paesi di approvvigionamento comee a nessuna interruzione di rilievo dovuta al", specifica la società.