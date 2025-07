Seco schiva le vendite, supera la guidance nel secondo trimestre

Seco

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titoloche guadagna il 3,48%, muovendosi in controtendenza rispetto alla debolezza mostrata dall'intero listino milanese.L’azienda high-tech che ha superato la guidance, nel secondo trimestre del 2025, ha reso noto i dati finanziari preliminari che potranno subire modifiche con la relazione finanziaria semestrale, prevista per il prossimo 8 settembre.Neldel 2025, isono ammontati a circa 98 milioni, con un incremento di 2,6 milioni (+3%) rispetto al 30 giugno 2024 (95,3 milioni). Tale andamento, spiega la società nella nota dei conti, è legato alla graduale ripresa degli ordini da parte dei clienti, con la fase di destocking ormai in via di conclusione, che ha portato a una crescita dei ricavi dell’Edge computing (86 milioni) del 4% rispetto all’anno precedente. Ilha generato un fatturato di circa 12 milioni (12% dei ricavi del periodo), di cui 4,3 milioni derivanti da ricavi ricorrenti (36% dei ricavi Clea).Ilsi è attestato a circa 53,5% dei ricavi nel primo semestre 2025, con un incremento rispetto all’anno precedente (52,7%dei ricavi al 30 giugno 2024), attribuibile principalmente a un differente mix di vendite.La società precisa chein vigore e in particolare nemmeno alla baseline tariff del 10%."Siamo di fronte a un’evoluzione positiva delle condizioni di mercato, conda parte dei principali indicatori che monitoriamo, come l’order intake, il rapporto book-to-bill e il feedback dei clienti", ha dichiarato. Ancora una volta,, registrando per il secondo trimestre consecutivo una crescita dei ricavi vicina alla doppia cifra. Guardando al futuro, le nostre soluzioni end-to-end ci collocano al centro della strategia dei clienti, accelerando la nostra leadership come partner di riferimento nell’adozione di tecnologie trasformative in tutto il settore industriale".