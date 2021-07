Lockheed Martin, utile sotto le attese. Pesa perdita su programma classificato

Lockheed Martin

(Teleborsa) -- il più grande contractor militare al mondo - ha undi 17 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021, in crescita rispetto ai 16,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2020 e sopra le attese del mercato. L'è stato di 1,8 miliardi di dollari, o 6,52 dollari per azione, rispetto agli 1,6 miliardi, o 5,79 per azione, del secondo trimestre del 2020. Il dato è risultato appena sotto le attese degli analisti, che erano per 6,53 dollari per azione.Gli utili netti del secondo trimestre 2021, sottolinea la società, includono una(169 milioni, o 0,61 per azione, al netto delle tasse) registrata presso la divisione Aeronautics, relativa a problemi di performance riscontrati su un, ovvero segreto."I nostri team continuano a fornire programmi chiave all'intero della nostra piattaforma e allo stesso tempo a far progredire le tecnologie fondamentali per la deterrenza del 21° secolo e il progresso scientifico - ha commentato il- Di conseguenza, manteniamo le nostre linee guida precedenti per le vendite per l'intero anno, l'utile operativo e la liquidità derivante dalle operazioni, mentreper l'intero anno." In particolare, l'utile diluito per azione è ora previsto tra 26,70 e 27 dollari, contro una stima precedente nell'intervallo 26,40-26,70 dollari.