Lavoro, Smart working riporta a casa 400mila fuorisede

(Teleborsa) - Nell'ultimo anno il, hanno approfittato dello smart working per cambiare città. Il 75% di loro ha scelto di tornare a vivere nel luogo di origine, mentre il 25% ha preferito trasferirsi in una città diversa sia da quella in cui è nato sia da quella dove ha sede l'azienda per cui lavora. Smart e remote working sono, infatti, stati per molti un'occasione per riorganizzare la propria vita, anche da un punto di vista abitativo. È quanto emerge dall'Il– rileva l'indagine – mostra connotati diversi a seconda dell'area geografica. Alcune regioni, soprattutto nel Meridione, hanno visto rientrare lavoratori in misura maggiore rispetto a quelli che sono usciti: è il caso dellama anche dellae della. Di contro, le regioni con città più popolose da un punto di vista demografico e lavorativo, hanno avuto un bilancio negativo, vale a dire che il numero di smart workers che hanno lasciato la regione è superiore a quello di coloro che vi hanno fatto ritorno: ad esempioDall'indagine emerge, inoltre, la, bensì verso comuni più piccoli siti all'interno della stessa regione dove ha sede l'azienda per cui è impiegato lo smart worker. Fenomeno questo particolarmente evidente in Lombardia e Lazio.Uno degli elementi che ha spinto i fuorisede a cambiare città è quello economico. Se è vero che la retribuzione media degli "smart workers di ritorno" è pari a 1.840 euro, per uno su tre lo stipendio mensile è inferiore ai 1.500 euro. Cambiare città mantenendo lo stesso lavoro ha permesso quindi a molti di. Il 28,1% ha dichiarato che la ragione principale per cui ha deciso di rimanere a lavorare da remoto è perché, pur percependo lo stesso stipendio, può permettersi cose che prima da lavoratore fuori sede non poteva. La prima ragione per cui si è scelto di lavorare da un'altra città (42,1%) – si legge nel rapporto – è, tuttavia, laAnalizzando le intenzioni per il futuro,con casa in affitto e di voler continuare a lavorare da remoto, dalla propria città di origine o da quella in cui si sono trasferiti dopo il lockdown.L'emigrazione dai grandi centri urbani trova conferma nell'analisi dell'andamento delle richieste di mutui e delle attivazioni di linee internet casa. Il recenteha messo in evidenza come nel primo semestre 2021 le dsiano state il 77% del totale, in aumento del 7% rispetto al 2017. Anche guardando ai contratti di attivazione o cambio operatore del servizio internet casa emerge come, tra marzo 2020 e gennaio 2021, vi sia stato un boom soprattutto in alcune delle regioni "di rientro":