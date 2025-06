Olidata agli Stati Generali della Sostenibilità Digitale. Quadrino: sostenibilità è scelta e non etichetta

Olidata

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha, insieme alle principali realtà leader del settore per perseguire obiettivi strategici per il futuro e fornire proposte concrete in ambito tech.Il Gruppo "lavora quotidianamente per far sì che la digitalizzazione giochi un ruolo primario nella transizione in atto, proponendo modelli sostenibili - si legge in una nota - A partire dalle, come quelle per la parità di genere o per la gestione ambientale, e dall'incentivo all'utilizzo dello smart working per un corretto work-life balance".Ladel Gruppo, che investe in ricerca e sviluppo per realizzare progetti in ambito healthcare, per facilitare l'accesso alle cure, semplificare il lavoro dei professionisti sanitari e offrire strumenti di prevenzione in grado di migliorare la qualità della vita della comunità."Credo nei principi della sostenibilità - ha commentato l'- Li considero fondamentali, non solo come valori guida, ma come criteri concreti per valutare il nostro operato quotidiano, come individui e come organizzazioni. Sostenibilità, quindi, non come etichetta, ma come scelta continua, coerente e condivisa".