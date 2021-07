Exploit del comparto tecnologico a Milano (+1,56%), acquisti a mani basse su STMicroelectronics

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio dell', con un guadagno di 2.030,6 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 130.206.L'intanto guadagna 12 punti dopo un incipit a quota 881.Nel, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.Tra le medie imprese quotate sul, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,81%.Tra ledi Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,77%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,93%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,78%.