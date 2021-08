Il comparto bancario a Piazza Affari in territorio positivo (+1,13%), slancio per Banco BPM

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

grande capitalizzazione

Banco BPM

BPER

Fineco

mid-cap

Banca Popolare di Sondrio

Credem

Ftse SmallCap

Banca Sistema

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 9.308,1 in crescita dell'1,13%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 95, dopo aver avviato la seduta a 95.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,47%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,76%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,83%.Tra leitaliane, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,94%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,74%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,71% sui valori precedenti.