L'indice media italiano in territorio positivo (+0,93%), seduta effervescente per Class Editori

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 11.169,2 in crescita dello 0,93%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 272, dopo aver avviato la seduta a 271.Tra i titoli adel comparto media, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,44%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,81%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,43%.In luce, con un ampio progresso dell'1,74%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,82%.