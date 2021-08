Brillante il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (+1,93%), exploit di Unieuro

comparto del commercio in Italia

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo ilIlha aperto a quota 132.005,6 con un salto di 2.541,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,20%.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,37%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,90%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,68%.