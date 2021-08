L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo (+0,74%), slancio per Eems

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 146.923,3 in crescita dello 0,74%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 946, dopo aver avviato la seduta a 946.Tra i titoli adel comparto tecnologia, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,02%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,77% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,26%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,96%.