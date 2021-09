Ambiente e sostenibilità, prosegue impegno di BNL-BNP Paribas

(Teleborsa) - Una sostegnotestimoniato dalle due grandi sfere campeggiano in Piazza Lina Bo Bardi a Milano, di fronte alla Torre Diamante, sede del Gruppola Banca, attraverso la propria Divisionesostiene l’esposizione open air della start up We Planetche prevede installazioni in numerose strade e piazze del capoluogo lombardo.BNL-BNP Paribas - si legge - ha adottato due delle opere rispettivamente dedicate all’ambiente, dal titoloe alla ricerca scientifica,"L’adesione alla mostra di We Planet conferma iche sono frutto di concrete idee innovative, capaci di coinvolgere la Società diffondendo sensibilizzazione e consapevolezza su temi globali", sottolineaResponsabile Divisione BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management."Sviluppiamo con impegno e convinzione una strategia di business ad impatto positivo in termini di attenzione e benessere per lepersone e rispetto dell’ambiente per un futuro migliore, condividendo scelte responsabili e mirate con i nostri clienti, attraverso soluzioni, servizi e prodotti sostenibili", commentaesponsabile BNL-BNP Paribas Wealth Management.