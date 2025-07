Datrix, nuova partnership tra controllata Bytek e WellMakers (BNP Paribas)

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha annunciato unatra Bytek - MarTech Company del Gruppo - e, la piattaforma di wellbeing aziendale, grazie all'integrazione di tecnologie predittive e soluzioni data-driven.Al cuore della collaborazione e della piattaforma di WellMakers c'è Bytek Prediction Platform (BPP), un'intelligenza artificiale predittiva in grado di elaborare insight strategici sui bisogni a partire dai dati di interazione dei clienti e pilotare la componente di UX su WEB e APP, rendendola dinamica e coerente con i bisogni di benessere degli utenti e attivando flussi di automazione in grado di aumentare loyalty ed engagement sulla piattaforma, sempre nel pieno rispetto della privacy."Siamo onorati di supportare BNP Paribas in un progetto ad alto impatto sociale, mettendo la nostra tecnologia al servizio di un welfare e wellbeing più intelligente e inclusivo che ha un impatto concreto sul benessere delle persone - commenta- Lavorare sui dati in modo responsabile significa offrire esperienze più rilevanti, efficaci e personalizzate. È proprio questa forma di intelligenza artificiale discreta, silenziosa ma profondamente utile, che può fare la differenza".