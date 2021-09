Il Comparto utility in Italia continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi (-0,43%)

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha chiuso a quota 40.526,17, in calo dello 0,43% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 381,44, dopo aver iniziato gli scambi a 380,98.Tra le azioni del, risultato negativo per, con una flessione dell'1,52%.Tra i titoli adel comparto utility, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,22% sui valori precedenti.