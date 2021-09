Positiva in Borsa Merck KGaA dopo revisione crescita unità Life Science

Merck KGaA

(Teleborsa) - Performance positiva in Borsa per, che segna un rialzo dell'1,25% con prezzi allineati a 203,3. Il titolo della compagnia farmaceutica tedesca beneficia delle notizie uscite dal Capital Markets Day, in programma oggi. In particolare, Merck KGaA ha, un fornitore di materiali e attrezzature da laboratorio per l'industria biotech. L'azienda ora prevede una crescita media delle vendite organiche dal 7% al 10% all'anno per la divisione, superiore alla crescita prevista del mercato (tra il 5% e il 7%) e alla stime precedente (tra il 6% e il 9%)."In tutti e tre i settori di attività - Healthcare, Life Science and Electronics - la rotta è già stata impostata verso una crescita sostenibile e redditizia", ha affermato Belén Garijo, presidente del consiglio di amministrazione e CEO di Merck. "Continueremo a investire in modo coerente e mirato in aree che ci rendono forti e miriamo quindi ad", ha aggiunto.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo convista a quota 205 e successiva a 208,5. Supporto a 201,5.