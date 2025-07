Chesnara acquisterà HSBC Life UK per 260 milioni di sterline

Chesnara

(Teleborsa) -, operatore britannico delle polizze vita e pensioni quotato alla Borsa di Londra, ha stipulato un, un fornitore britannico specializzato in polizze vita e investment bond, per un corrispettivo totale di, daHSBC Life (UK) ha fondi propri ammissibili pari a 314 milioni di sterline al 31 dicembre 2024. Viene prevista unaper oltre 800 milioni di sterline nel corso dell'anno da parte di HSBC Life (UK), con una generazione di cassa di oltre 140 milioni di sterline nei primi cinque anni successivi all'acquisizione.Chesnara stima unfinale per l'esercizio 2025 e del dividendo intermedio per l'esercizio 2026 rettificato del 6% e maggiore supporto alla futura traiettoria dei dividendi di Chesnara grazie alla generazione di cassa incrementale. Inoltre, viene segnalato une prevista idoneità all'inclusione nel FTSE 250, con conseguente aumento della liquidità delle azioni ordinarie della società."La proposta di acquisizione di HSBC Life (UK) rappresenta un significativo passo avanti in termini di crescita per Chesnara - commenta- HSBC Life (UK) è un'azienda di alta qualità che opera in prodotti che conosciamo bene ed è in grado, sotto la nostra proprietà, di generare flussi di cassa sostanziali per molti anni. Questa transazione ad alto valore aggiunto ci consentirà di consolidare il nostro solido track record ventennale di crescita ininterrotta dei dividendi. È anche un ulteriore esempio di come un importante istituto finanziario abbia scelto di collaborare con noi, rafforzando la nostra reputazione di consolidatore leader nel settore vita e pensioni. Continuiamo a vedere unain tutto il nostro gruppo, che siamo ben posizionati per sfruttare".