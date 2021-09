L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo (+1,11%), seduta effervescente per It Way

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 155.069,7, in aumento di 1.703,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 971, dopo aver avviato la seduta a 972.Nel, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,79%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,58%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,75%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 16,39%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,35%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,43%.