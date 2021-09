Il Comparto utility in Italia interrompe la serie di tre rialzi consecutivi (-1,32%)

comparto utility in Italia

EURO STOXX Utilities

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

Terna

A2A

Hera

Ftse MidCap

IREN

Falck Renewables

Acea

Ftse SmallCap

Edison R

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 38.668,52, in diminuzione di 510,07 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 366,58, dopo aver avviato la seduta a 366,56.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,11%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,87%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,81%.Tra le azioni del, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,41%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,79% sui valori precedenti.Tra le azioni del, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,18%.