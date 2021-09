Exploit dell'indice delle aziende sanitarie (+1,66%), seduta effervescente per Recordati

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio del, con un guadagno di 5.102,9 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 307.826,8.L'intanto guadagna 8 punti dopo un incipit a quota 895.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,47%.avanza dell'1,50%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,07%.Tra ledi Piazza Affari, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,76%.