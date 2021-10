Vimi Fasteners, informativa su azioni proprie

Vimi Fasteners

(Teleborsa) -ha comunicato di averin data 6, 7, 8 e 11 ottobre 2021 complessivamente(pari allo 0,188% del capitale sociale), al prezzo unitario medio di 1,6500 euro, per uncomplessivo di, nell’ambito della delibera del C.d.A. della Società del 29 settembre 2021 di avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2021.A seguito degli acquisti comunicati l'11 ottobre, la Società detiene 127.000 azioni proprie, pari al 2,97% del capitale sociale, ad un prezzo medio di carico pari a 2,2531 euro.Nel frattempo, a Milano,si muove in territorio negativo e si attesta a 1,63 euro, con un calo dell'1,21%.