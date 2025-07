Eni, azioni proprie al 3,71% del capitale sociale

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell’ambito del programma di buyback, tra il 30 giugno e il 4 luglio 2025 complessivamente(pari allo 0,11% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 13,8894 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 25.109.648 azioni proprie (pari al 0,80% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 340.002.790,56 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 116.719.975 azioni proprie pari al 3,71% del capitale sociale.Sul listino milanese, intanto, laallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 14,28 euro.