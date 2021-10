Cina, inflazione in frenata a settembre. Prezzi alla produzione a livelli record

(Teleborsa) - Rallenta l'inflazione in Cina a settembre. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato undopo il +0,8% di agosto e risulta inferiore alle attese degli analisti (+0,9%)., invece, i prezzi al consumo sono rimasti, a fronte del +0,3% del consensus, dopo il +0,1% precedente.Accelerano invece i, che a settembre hanno mostrato un incremento tendenziale del 10,7%, oltre le attese per un +10,5% e dopo il +9,5% del mese precedente. Si tratta del livello più alto mai registrato (la serie storica arriva al 1996). L'ufficio di statistica ha affermato che l'aumento dei prezzi alla produzione è stato principalmente guidato dall'aumento dei prezzi dele dei prodotti nelle