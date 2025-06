Germania, prezzi alla produzione in calo a maggio

(Teleborsa) - Frenano i prezzi alla produzione in Germania, ma meno delle aspettative del mercato.Secondo l'tedesco, ihanno registrato a maggio un decremento mensile dello 0,2%, rispetto al -0,6% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una discesa fino allo 0,3%.Su base annuale, i prezzi hanno segnato una variazione negativa dell'1,2%, dopo il -0,9% di aprile, in linea con il consensus.sono saliti dell'1,3% su base annuale, mentre sono rimasti invariati a livello mensile.