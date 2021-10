Future USA positivi. Focus su dati macro e trimestrali

Virgin Galactic

(Teleborsa) - Dopo una giornata di grandi guadagni in Borsa sull'onda delle trimestrali positive dei colossi bancari, i future USA indicano che. L'attenzione degli investitori continua a essere sulla stagione delle trimestrali (oggi Goldman Sachs completa la settimana delle grandi banche) e sui dati macroeconomici, con le vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori che completano una settimana densa di indicazioni per la salute dell'economia.Il contratto sulguadagna lo 0,48% a 35.075 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,40% a 4.455 punti. Il derivato sulsegna un +0,35% a 15.104 punti.Sul, prima dell'apertura della borsa il Dipartimento del Lavoro americano (BLS) diffonde i prezzi import ed export, la FED di New York pubblica l'Empire State Indiex, mentre il Census Bureau rilascia i dati sulle vendite al dettaglio. Dopo l'Opening Bell saranno note vendite e scorte dell'industria, oltre che la fiducia consumatori dell'Università del Michigan.Tra ic'è ha rinviato l'inizio dei voli spaziali commerciali al quarto trimestre del 2022),(l'FDA ha raccomandato un richiamo del vaccino Covid-19 per certe categorie di persone),(l'aumento dei prezzi dell'alluminio ha fatto crescere ricavi e utili trimestrali),(trimestrale prima dell'apertura della Borsa),(trimestrale deludente).