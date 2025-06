Moderna, candidato vaccino antinfluenzale dimostra efficacia superiore a quello autorizzato

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha annunciatoche ha valutato l'efficacia relativa del, il candidato vaccino antinfluenzale stagionale dell'azienda, rispetto a un vaccino antinfluenzale stagionale a dose standard autorizzato, in adulti di età pari o superiore a 50 anni.mRNA-1010 ha raggiunto il criterio di superiorità più rigoroso prespecificato nel protocollo. Inoltre, è stata osservata unainfluenzale contenuto nel vaccino."Gli attuali solidi risultati di efficacia della Fase 3 rappresentano una pietra miliare significativa nel nostro impegno per ridurre l'incidenza dell'influenza negli anziani. La gravità della scorsa stagione influenzale sottolinea la necessità di vaccini più efficaci - ha affermatodi Moderna - Un vaccino antinfluenzale a base di mRNA ha il, supportare una risposta rapida in una futura pandemia influenzale e aprire la strada ai vaccini combinati contro il COVID-19".Moderna prevede di presentare questi dati a un prossimo congresso medico e di. L'azienda collaborerà con le autorità di regolamentazione per la presentazione delle domande di autorizzazione per mRNA-1010.