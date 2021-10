Avio, Luca Parmitano al convegno Space 4 Sustainability a Expo Dubai

Avio

(Teleborsa) -: questo il tema chiave dell’evento Space 4 Sustainability, organizzato daal Padiglione Italia di Expo Dubai, tenuto a battesimo dall’astronauta Luca Parmitano.Al Convegno sono intervenuti il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2020, Paolo Glisenti; l’Amministratore Delegato di Avio; la Direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico, Simonetta di Pippo; il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia e gli Amministratori Delegati delle principali aziende che operano nel settore spaziale come Dallara, Thales Alenia Space Italia, Telespazio e Argotec e Tolo Green. Inoltre il Politecnico di Milano e l’Università di Pavia.Durante l’evento, Giulio Ranzo e Simonetta di Pippo hanno annunciato i finalisti delle proposte per un lancio sul Vega C di payload provenienti da istituti di ricerca e università, in particolar modo di Paesi in via di sviluppo, nell’ambito del programma dell’UNOOSA “Access to Space 4 all”, di cui Avio è parte. I finalisti sono un progetto dell’Università di Nairobi, Kenya, e uno dell’Università della Malesia.ha dichiarato, durante il suo intervento: “facendo prima di tutto il punto su dove siamo per capire quali sono gli elementi che non sono sostenibili. La tecnologia spaziale spinge verso la rinnovabilità e il riutilizzo. Successivamente, importare le tecnologie spaziali sulla Terra e utilizzarle lì dove hanno lo stesso tipo di applicazione.”.Nei suoi interventi,ha dichiarato: “, perciò i costi di lancio dovranno essere sempre più contenuti.. Quest’ultimo avrà un nuovo stadio superiore a ossigeno liquido e metano, un motore più pulito e che ridurrà i costi. L’Italia ha una capacità spaziale completa, che comprende aziende che producono lanciatori, satelliti e componenti, supportate da centri di ricerca e Università., ossia mandare nello spazio un velivolo che rimarrà in orbita per mesi facendo diverse attività, per poi rientrare a sulla Terra ed essere riutilizzato.e che comprende anche Thales Alenia Space e Leonardo”.