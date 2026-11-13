Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.

Un collezionista può rivolgersi a un art advisor per rintracciare un dipinto custodito in una collezione privata oppure per farsi assistere nell'acquisto di un'opera all'asta. In entrambi i casi, questo professionista si occupa di raccogliere le informazioni necessarie e di valutare il prezzo richiesto, seguendo poi la trattativa nell'interesse del cliente.

L'art advisor, chiamato anche consulente d'arte, conosce infatti il mercato artistico e i suoi operatori. Può lavorare per chi desidera acquistare la prima opera importante, ma anche per collezionisti che possiedono già un patrimonio artistico e hanno bisogno di assistenza per gestirlo. I suoi incarichi possono comprendere la valutazione delle opere, l'organizzazione delle vendite e la gestione delle questioni legate a una successione.

Chi è un art advisor

Il percorso formativo di un art advisor può comprendere studi di storia dell’arte ed eventuali esperienze presso gallerie o case d’asta. Tuttavia, alla preparazione artistica devono necessariamente affiancarsi anche competenze commerciali, che sono indispensabili per comprendere le dinamiche delle compravendite e l’andamento delle quotazioni.

A livello di conoscenze, un consulente d’arte può specializzarsi in un determinato periodo storico, in un movimento artistico o in una specifica tipologia di opere. Chi lavora nell'arte contemporanea, per esempio, deve conoscere le gallerie che rappresentano gli artisti, seguire le mostre organizzate da musei e istituzioni e analizzare i prezzi raggiunti nelle aste. Queste informazioni gli permettono di capire come si sta sviluppando il mercato di un autore, quali sue opere sono maggiormente richieste e se le quotazioni sono cambiate negli ultimi anni.

Per i dipinti antichi, invece, il lavoro richiede uno studio approfondito delle attribuzioni e della documentazione storica. Un quadro può essere presentato come l’opera autografa di un pittore, realizzato dalla sua bottega oppure attribuito a un artista della stessa scuola: trattasi di distinzioni che pesano sensibilmente sul valore finale. Il consulente deve quindi saper esaminare cataloghi e pubblicazioni specialistiche, ricostruire i precedenti passaggi di proprietà e individuare gli esperti ai quali affidare eventuali verifiche sull'autenticità.

L'attività può essere svolta come libero professionista oppure all'interno di società specializzate. Un altro ambito è quello del private banking, dove la consulenza artistica viene offerta ai clienti con patrimoni elevati. Intesa Sanpaolo Private Banking e UniCredit, per esempio, includono servizi di art advisory nella propria offerta.

La richiesta di questo tipo di consulenza emerge anche dalle indagini sul collezionismo internazionale. Secondo l'Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2026, il 30% dei collezionisti facoltosi intervistati ha dichiarato di essersi avvalso di art advisor come fonte esterna di consulenza. Il dato proviene da una ricerca condotta su 3.100 persone in dieci mercati internazionali e mostra quanto il ricorso a professionisti specializzati sia diffuso tra chi possiede collezioni di valore.

A cosa serve un art advisor

Chi sta valutando un acquisto importante e vuole capire se la cifra richiesta sia giustificata, può rivolgersi a un art advisor per ottenere le informazioni che gli servono prima dell’eventuale esborso. Infatti, il mercato dell’arte presenta una particolarità: le informazioni sui prezzi delle compravendite sono spesso difficili da ricostruire. Le case d’asta pubblicano i risultati delle aggiudicazioni, mentre molte vendite concluse attraverso le gallerie o tra privati restano riservate.

Ciò rende più difficile stabilire quanto sia opportuno pagare per una determinata opera: un dipinto proposto a 40.000 euro, per esempio, potrebbe essere stato valutato sulla base di vendite precedenti, ma anche delle aspettative del proprietario. Ed è in questo ambito che l'art advisor può aiutare il cliente a comprendere come si è arrivati a quella cifra e se esistono elementi per negoziare condizioni migliori.

C'è poi la questione delle spese che accompagnano l'acquisto. Al prezzo concordato possono aggiungersi i costi di trasporto specializzato e dell'assicurazione, oltre alle imposte applicabili. Se l'opera richiede particolari condizioni di conservazione, bisogna considerare anche gli eventuali interventi necessari negli anni successivi.

La consulenza acquista un'importanza particolare quando l'acquisto viene effettuato anche con finalità di investimento. In questo caso l'art advisor analizza l'andamento delle quotazioni dell'artista negli ultimi anni, verifica la frequenza con cui le sue opere vengono vendute e cerca di capire quanto sia attiva la domanda sul mercato. Può inoltre individuare i canali più adatti per una futura rivendita e stimare le spese che inciderebbero sull'eventuale guadagno. Queste valutazioni aiutano il cliente a comprendere quali possibilità avrebbe di recuperare il capitale investito, considerando che la vendita potrebbe richiedere diversi mesi o anche più tempo.

L'art advisor permette quindi al cliente di valutare l'operazione considerando sia la spesa iniziale sia le conseguenze economiche delle proprie scelte, prima di decidere se procedere con l'acquisto.

Cosa fa un art advisor

Abbiamo visto che l'attività di un consulente d'arte comprende diverse fasi, dalla ricerca dell'opera fino alla conclusione dell'operazione. L'art advisor può occuparsi personalmente dell'analisi dei prezzi e della documentazione disponibile, mentre per accertamenti più tecnici, come la valutazione dello stato di conservazione di un dipinto, può anche richiedere l'intervento di un restauratore specializzato.

1. Ricerca opere d'arte e analizza le quotazioni

Immaginiamo un collezionista interessato a un dipinto di arte italiana del secondo Novecento.

L'art advisor cerca le opere disponibili presso le gallerie e segue le vendite annunciate dalle case d'asta. Può inoltre contattare altri operatori per individuare lavori appartenenti a collezioni private che potrebbero essere messi in vendita.

Una volta trovata un'opera interessante, analizza il prezzo richiesto.

Supponiamo che una galleria proponga un dipinto a 28.000 euro. Il consulente consulta i risultati delle aste precedenti e trova un lavoro dello stesso artista aggiudicato a 19.000 euro.

Questa è una differenza che richiede un approfondimento. Il dipinto venduto all'asta potrebbe essere stato realizzato in un periodo meno ricercato oppure presentare condizioni di conservazione differenti, ma anche la provenienza da una collezione prestigiosa potrebbe spiegare una quotazione superiore.

Alla fine, l'obiettivo è stabilire se il prezzo richiesto sia giustificato dalle caratteristiche dell'opera e dalle transazioni comparabili.

2. Verifica autenticità, provenienza e conservazione

Prima di acquistare un'opera di valore occorre esaminarne la documentazione.

Uno degli aspetti principali riguarda l'autenticità, cioè l'attribuzione dell'opera all'artista indicato. Per alcuni autori esistono archivi o fondazioni che si occupano della catalogazione e del riconoscimento dei lavori. In altri casi possono essere necessarie analisi storico-artistiche e verifiche specialistiche.

L'art advisor controlla quali documenti accompagnano l'opera e, se necessario, coinvolge altri professionisti qualificati.

Un'altra verifica riguarda la provenienza, un termine utilizzato per ricostruire la storia della proprietà dell'opera. Sapere chi l'ha posseduta e attraverso quali passaggi è stata venduta aiuta a chiarirne la situazione e a individuare eventuali problemi.

Durante questa ricerca possono emergere fotografie, perizie o documenti relativi a vecchi restauri, che forniscono informazioni utili sulle condizioni dell'opera nel corso degli anni. Un dipinto che ha subito interventi importanti, infatti, potrebbe avere un valore inferiore rispetto a un lavoro analogo conservato nel suo stato originale. Per approfondire questi aspetti, il consulente può rivolgersi a un restauratore e richiedere una relazione tecnica sullo stato di conservazione, così da conoscere le condizioni attuali del dipinto e gli eventuali interventi ancora necessari.

3. Assiste nelle trattative e nelle aste

Una volta che sono state completate le verifiche sull'opera, si può procedere con la trattativa. Se il venditore è una galleria, l'art advisor può presentare una proposta economica sulla base delle valutazioni effettuate e discutere le condizioni di pagamento. Prima della conclusione dell'accordo, verifica inoltre che siano definiti i tempi di consegna e gli impegni assunti dal venditore, affinché il cliente conosca esattamente le condizioni alle quali acquisterà l'opera.

Quando il dipinto viene venduto all'asta, invece, è necessario stabilire in anticipo quanto offrire. Il consulente esamina le condizioni della casa d'aste e calcola la cifra massima che il cliente può destinare all'aggiudicazione, tenendo presente che il prezzo battuto dal banditore non corrisponde alla spesa finale.

Supponiamo, per esempio, che un dipinto venga aggiudicato a 20.000 euro. Se la casa d'aste applica una commissione del 25% a carico dell'acquirente, il costo sale a 25.000 euro, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori imposte e spese previste dalle condizioni di vendita. La percentuale è indicativa, perché ogni casa d'aste applica il proprio tariffario.

Il cliente deve quindi conoscere il limite massimo di spesa prima che comincino i rilanci. Sulla base di questa cifra, l'art advisor determina l'offerta massima da presentare e, se incaricato di partecipare all'asta, segue la gara rispettando il budget concordato.

COS'È IL PREZZO DI RISERVA IN UN'ASTA D'ARTE? Quando un'opera viene proposta all'asta, il venditore può concordare con la casa d'aste un prezzo di riserva, cioè l'importo minimo al quale è disposto a venderla. Se le offerte non raggiungono questa soglia, il lotto può rimanere invenduto. Il prezzo di riserva è generalmente riservato, mentre le stime pubblicate nel catalogo rappresentano una valutazione indicativa. Un'opera stimata tra 10.000 e 15.000 euro potrebbe quindi essere aggiudicata anche a una cifra superiore, qualora più collezionisti decidessero di contendersela.

Come funziona una consulenza di art advisory

Il rapporto tra art advisor e cliente viene generalmente organizzato in funzione dell'incarico.

Prendiamo il caso di una persona che dispone di 40.000 euro e desidera acquistare un'opera di arte contemporanea da esporre nella propria abitazione.

Durante il primo incontro, il consulente cerca di capire quali artisti interessino al cliente e quale somma intenda destinare al solo acquisto, tenendo conto delle eventuali spese accessorie.

Successivamente individua alcune opere disponibili, raccoglie le informazioni necessarie e presenta le proposte ritenute più interessanti.

Il cliente può così esaminare ciascuna alternativa conoscendo il prezzo richiesto, il percorso dell'artista sul mercato e le caratteristiche dell'opera.

Una volta effettuata la scelta, il consulente segue la trattativa e verifica la documentazione che accompagnerà l'acquisto.

Il servizio può proseguire anche dopo il pagamento, soprattutto quando occorre organizzare un trasporto specializzato oppure predisporre un'assicurazione.

La decisione finale rimane sempre al cliente: L'art advisor fornisce solo gli elementi necessari per valutare l'operazione e agisce nei limiti dell'incarico ricevuto.

Come un art advisor gestisce una collezione d'arte

Quando una collezione d'arte cresce nel corso degli anni, diventa più impegnativo seguirne personalmente la gestione, soprattutto per quanto riguarda la documentazione e l'aggiornamento del valore delle opere. L'art advisor può occuparsene per conto del proprietario, aiutandolo a mantenere una visione aggiornata del proprio patrimonio artistico e a organizzare le attività necessarie alla sua conservazione.

Il lavoro prevede innanzitutto la realizzazione di un inventario, nel quale ogni opera viene identificata attraverso una scheda corredata di fotografie e documenti. Il consulente registra inoltre dove si trova ciascun lavoro e può richiederne una nuova valutazione quando le quotazioni di mercato sono cambiate rispetto all'acquisto.

Queste informazioni sono utili anche per organizzare la conservazione della raccolta. Se un dipinto deve essere trasferito oppure concesso in prestito per una mostra, l'art advisor può coordinare le operazioni con i professionisti incaricati del trasporto e verificare che sia prevista un'adeguata copertura assicurativa.

Una collezione ben documentata facilita inoltre il passaggio del patrimonio artistico agli eredi. In caso di successione, il consulente può predisporre una ricognizione delle opere e assistere la famiglia nella loro valutazione, fornendo agli specialisti legali e fiscali le informazioni necessarie per gli adempimenti successori.

Servizi di questo tipo vengono richiesti anche dalle aziende che possiedono raccolte artistiche, soprattutto quando le opere sono distribuite tra diverse sedi e occorre programmarne la conservazione oppure organizzarne l'esposizione.

È il caso di Intesa Sanpaolo, che conserva circa 35.000 opere d'arte, parte delle quali esposte nelle Gallerie d'Italia, e di UniCredit, la cui collezione comprende migliaia di lavori distribuiti tra diversi Paesi europei. Patrimoni di queste dimensioni richiedono un'attività continuativa di catalogazione e conservazione, affidata a strutture interne e, quando necessario, a professionisti esterni specializzati.

Art advisor, gallerista e art dealer: differenze

Art advisor, gallerista e art dealer sono tre figure che operano nello stesso mercato e che possono svolgere attività parzialmente sovrapponibili. La distinzione principale riguarda il rapporto con le opere e con il cliente. Esemplifichiamo nella seguente tabella le principali differenze:

FIGURA ATTIVITÀ PRINCIPALE RAPPORTO CON IL CLIENTE Art advisor Fornisce consulenza per acquistare, vendere o gestire opere d’arte Opera nell’ambito dell’incarico ricevuto dal cliente Gallerista Espone e commercializza opere, spesso rappresentando determinati artisti Propone le opere trattate dalla propria galleria Art dealer Compra e vende opere oppure svolge attività di intermediazione Può operare come commerciante o intermediario nelle transazioni Perito d’arte Esamina un’opera ed esprime una valutazione specialistica Fornisce una perizia o una stima riferita all’incarico

Quando si sceglie un art advisor, è importante conoscere anche i suoi rapporti economici con gli altri operatori del mercato. Un consulente incaricato da un collezionista, per esempio, potrebbe ricevere una commissione dalla galleria presso la quale viene acquistata l'opera. In una situazione del genere, avrebbe un interesse economico diretto alla conclusione della vendita, che potrebbe influenzare il consiglio fornito al cliente.

Quindi è opportuno chiarire prima dell'incarico chi remunera l'art advisor e se sono previsti compensi da parte dei venditori. In questo modo, il cliente potrà valutare le proposte ricevute conoscendo gli eventuali interessi commerciali del consulente.

Art advisor e investimenti in arte: si può guadagnare?

L'acquisto di opere d'arte può avere anche una finalità patrimoniale: alcuni collezionisti cercano lavori di artisti affermati che potrebbero rivalutarsi nel tempo, mentre altri privilegiano il piacere di possedere un'opera.

Chi considera l'arte un investimento deve però conoscere il funzionamento di questo mercato.

Secondo l'Art Basel and UBS Global Art Market Report 2026, nel 2025 le vendite mondiali di arte hanno raggiunto un valore stimato di 59,6 miliardi di dollari, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente.

L'andamento generale offre informazioni sull'attività del settore, ma le quotazioni dei singoli artisti seguono percorsi molto diversi. Il valore di un'opera può aumentare quando cresce la domanda dei collezionisti, oppure diminuire quando l'interesse si sposta verso altri autori.

C'è poi una caratteristica che distingue l'arte dagli investimenti finanziari più facilmente negoziabili: la liquidità limitata.

Per vendere un dipinto potrebbe essere necessario attendere un'asta adatta, individuare un acquirente oppure affidarsi a una galleria. I tempi dipendono dalla domanda per quello specifico lavoro.

Una situazione simile si verifica nel mercato degli orologi da collezione, dove la possibilità di rivendere un modello dipende dall'interesse degli acquirenti e dalle sue condizioni. Per il vino da collezione, invece, il prezzo è legato anche all'annata e alla corretta conservazione delle bottiglie, caratteristiche che possono fare una grande differenza al momento della vendita.

Una volta trovato un acquirente, il prezzo di vendita permette di capire se l'opera si è rivalutata, ma per conoscere il rendimento effettivo bisogna considerare tutte le spese sostenute.

Supponiamo di acquistare un dipinto a 30.000 euro e di rivenderlo, alcuni anni dopo, a 38.000 euro. L'aumento di valore è di 8.000 euro, pari al 26,7%. Da questa differenza, però, bisogna sottrarre i costi sostenuti per acquistare e rivendere l'opera, oltre alle eventuali spese di conservazione e agli oneri fiscali applicabili.

L'art advisor può elaborare valutazioni sulle prospettive commerciali di un artista, ma nessuna analisi può garantire che un'opera aumenterà di valore.

Quel che è certo, come abbiamo già scritto in una guida dedicata, investire in opere d’arte da collezione ha i suoi pro e i suoi contro.

UN'OPERA D'ARTE PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME GARANZIA PER UN PRESTITO? Esiste una particolare forma di finanziamento, conosciuta come art-backed lending, che permette di utilizzare opere d'arte di valore come garanzia per ottenere liquidità. Alcuni istituti finanziari e operatori specializzati concedono prestiti dopo aver verificato l'autenticità, la provenienza e il valore delle opere offerte in garanzia. L'importo finanziabile rappresenta generalmente soltanto una parte del valore stimato e le condizioni dipendono dal finanziatore. Durante il finanziamento, le opere vengono generalmente affidate a un depositario o al creditore. Alcuni operatori internazionali consentono invece al proprietario di continuare a custodirle, quando la normativa applicabile e le condizioni contrattuali lo permettono.

Quanto costa un art advisor?

Il compenso viene concordato direttamente con il cliente in base al lavoro richiesto.

Per esaminare un dipinto che si intende acquistare, per esempio, può essere stabilito un onorario fisso.

Se invece il professionista viene incaricato di seguire l'intera compravendita, le parti possono accordarsi su una commissione percentuale calcolata sul prezzo dell'opera.

Supponiamo che un collezionista acquisti un dipinto da 30.000 euro e abbia concordato con il consulente una commissione del 5%. Il compenso ammonterebbe a 1.500 euro, ai quali potrebbero aggiungersi imposte ed eventuali spese previste dal contratto. La percentuale utilizzata è puramente indicativa e serve a spiegare il calcolo, poiché ogni professionista stabilisce le proprie condizioni economiche.

Il rapporto può proseguire nel tempo, soprattutto se l'art advisor si occupa della gestione di una collezione. In questo caso è possibile concordare un compenso periodico, eventualmente accompagnato da commissioni sulle operazioni di acquisto o vendita.

Prima di affidare l'incarico occorre quindi mettere nero su bianco quali attività sono comprese e chi dovrà sostenere le spese per eventuali consulenze specialistiche.

Come anticipato in un paragrafo precedente, il contratto dovrebbe chiarire anche se l'art advisor riceve compensi dalle gallerie o dagli altri venditori con cui intrattiene rapporti commerciali. Per tutelare gli interessi dei clienti, l'Association of Professional Art Advisors (APAA), associazione internazionale di categoria, prevede un codice etico che vieta ai propri iscritti di ricevere commissioni dai venditori e di accettare compensi che possano creare conflitti d'interesse.

Come lavora un art advisor in Italia e quali sono le regole da rispettare

In Italia l'art advisor non dispone di un albo professionale pubblico dedicato, paragonabile a quello previsto per alcune professioni regolamentate.

L'attività di consulenza artistica, quando presenta le caratteristiche di una professione non organizzata in ordini o collegi, può rientrare nell'ambito della legge n. 4 del 2013, che consente di lavorare autonomamente e prevede alcune regole a tutela dei clienti, tra cui la trasparenza sull'attività esercitata. L'eventuale svolgimento di attività commerciali o di intermediazione comporta però ulteriori obblighi, da valutare in relazione al lavoro effettivamente esercitato.

Nel commercio delle opere d'arte assume una particolare importanza l'articolo 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina la documentazione di autenticità e provenienza.

La disposizione impone ai soggetti che esercitano professionalmente le attività indicate dalla norma di consegnare all'acquirente la documentazione sull'autenticità, o almeno sulla probabile attribuzione, e sulla provenienza dell'opera. In mancanza, è prevista una dichiarazione contenente le informazioni disponibili.

Un altro aspetto riguarda la circolazione internazionale.

Per alcune opere destinate a uscire dall'Italia sono richieste pratiche presso gli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura. Dal 4 maggio 2026, in seguito alle modifiche normative, è prevista una dichiarazione specifica per determinate opere con oltre 70 anni e valore inferiore a 50.000 euro. Per opere di maggiore valore possono essere richiesti altri documenti, come l'attestato di libera circolazione, secondo la categoria e le condizioni del bene.

Quando l'attività comprende il commercio o l'intermediazione di opere, bisogna inoltre verificare gli obblighi antiriciclaggio. La normativa presuppone che una galleria, una casa d'aste o un intermediario che partecipa alla compravendita di un'opera di almeno 10.000 euro deve verificare l'identità del cliente e svolgere determinati controlli sull'operazione.

Questi controlli comprendono l'identificazione dell'eventuale titolare effettivo, cioè della persona che si trova dietro una società acquirente, e la raccolta delle informazioni necessarie a valutare il rischio di riciclaggio. Quando il rischio lo richiede, possono essere necessari approfondimenti anche sulla provenienza del denaro. I documenti devono essere conservati per dieci anni.

Se emergono elementi che fanno sospettare un'operazione di riciclaggio, il soggetto obbligato deve effettuare una segnalazione alla UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. La segnalazione non è automatica per ogni vendita superiore a 10.000 euro.

Nelle rivendite può infine trovare applicazione il diritto di seguito, previsto a favore degli artisti o dei loro eredi. Questo è il compenso che un artista, oppure i suoi eredi, ha diritto a ricevere quando una sua opera viene rivenduta attraverso una galleria, una casa d'aste o un altro professionista del mercato dell'arte.

Facciamo un esempio: un pittore vende un proprio quadro a un collezionista. Cinque anni dopo, il collezionista decide di rivenderlo attraverso una galleria per 10.000 euro. In questo caso, se ricorrono le condizioni previste dalla legge, all'artista spetta il 4% del prezzo di vendita, cioè 400 euro, anche se non è più il proprietario del dipinto.

È la SIAE a riscuotere il compenso per conto dell'artista o dei suoi eredi. Il diritto si applica alle vendite di almeno 3.000 euro, al netto delle imposte, ma esistono eccezioni: per esempio, è esclusa la compravendita effettuata direttamente tra due privati.

Questi aspetti spiegano perché una consulenza su opere importanti possa richiedere anche l'intervento di avvocati o professionisti fiscali specializzati.

Regole art advisory - Tabella di riepilogo

AMBITO NORMATIVA E PRINCIPALI OBBLIGHI Esercizio della professione Nessun albo obbligatorio. La consulenza artistica può rientrare nella legge 4/2013 Autenticità e provenienza Art. 64 del Codice dei beni culturali: i venditori professionali devono fornire la documentazione dell’opera o una dichiarazione con le informazioni disponibili Esportazione delle opere Per determinate opere con oltre 70 anni e valore inferiore a 50.000 € è prevista una dichiarazione specifica. In altri casi possono servire ulteriori autorizzazioni Antiriciclaggio Per operazioni di almeno 10.000 €, i soggetti obbligati devono identificare il cliente, verificare l’eventuale titolare effettivo e conservare i documenti per 10 anni Operazioni sospette I soggetti obbligati devono segnalare alla UIF le operazioni per le quali sussistono sospetti di riciclaggio Diritto di seguito Nelle rivendite professionali di almeno 3.000 €, l’artista o i suoi eredi possono ricevere una percentuale sul prezzo, secondo le condizioni previste dalla legge

Gli obblighi relativi al commercio e all'intermediazione non si applicano automaticamente a chi svolge esclusivamente consulenza artistica.