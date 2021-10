Google e Microsoft, pubblicità digitale e cloud sostengono le trimestrali

Microsoft

Alphabet

(Teleborsa) - Trimestrali superiori alle aspettative per(Google).Il terzo trimestre della, sostenuto dal balzo del cloud, evidenzia una crescita del 22% deipari a 45,3 miliardi di dollari superiore ai 43,9 miliardi stimati dagli analisti. L'si attesta a 20,2 miliardi in aumento del 27% mentre l'è salito del 48% a 20,5 miliardi. Laha registrato un incremento dei ricavi del 31% a 17 miliardi di dollari, con Azure e gli altri servizi legati al cloud in evidenza con una crescita del 50% su base annua. Per il quarto trimestre, Microsoft si attende un fatturato compreso tra 50,15 e 51,05 miliardi di dollari, superiore ai 48,92 miliardi indicati dal consensus.Quanto ali risultati beneficiano della forte ripresa delle entrate pubblicitarie. Il terzo trimestre si chiude con undi 27,99 dollari (18,9 miliardi di dollari) rispetto ai 23,48 dollari attesi dagli analisti. Ilè stato pari a 65,12 miliardi, meglio dei 63,34 miliardi attesi dal mercato. Lesono volate del 43% a 53,13 miliardi di dollari contro i 37,1 miliardi dello stesso periodo del 2020.