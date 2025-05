UniCredit con Google Cloud per accelerare sul digitale

UniCredit

(Teleborsa) -, banca commerciale Paneuropea, e Google Cloud hanno annunciato oggi la firma di un(MoU) che delinea un accordo decennale per accelerare la trasformazione digitale di UniCredit.Questa collaborazione, spiega una nota, vedrà UniCredit avvalersi delle soluzioni di infrastruttura, IA e analisi dei dati best-in-class di Google Cloud per semplificare la propria architettura digitale e migliorare prodotti e servizi nei 13 mercati in cui opera la banca.Per UniCredit, questa partnership rappresenta un investimento significativo nella propria infrastruttura cloud – realizzando uno dei pilastri fondamentali della strategia digitale della banca, che prevede la migrazione di ampie sezioni del proprio parco applicativo, inclusi i sistemi legacy a livello di Gruppo, sulla piattaforma scalabile e sicura di Google Cloud.L’accordo, si legge, prevede il, dotandole di una base unificata, maggiore scalabilità e agilità, aspetti fondamentali per sostenere gli ambiziosi piani di crescita e innovazione della banca. Il tutto supportato dalla flessibilità tecnologica intrinseca di Google Cloud, che consentirà a UniCredit di adattarsi e scalare rapidamente per eventuali espansioni o acquisizioni future.Inoltre, UniCredit utilizzerà Google Cloud come nuova piattaforma per i carichi di lavoro di AI, adottando le avanzate funzionalità IA dell’azienda tecnologica, inclusa la piattaforma Vertex AI e i modelli Gemini. La banca prevede di utilizzare queste tecnologie per sviluppare e perfezionare nuovi servizi, migliorare l’efficienza interna e creare esperienze cliente leader nel settore, con potenziali applicazioni in ambiti come insight per l’investment banking, interazioni cliente avanzate, ottimizzazione dei processi operativi, prevenzione dei crimini finanziari e sviluppo di nuovi prodotti finanziari basati sull’AI.Oltre al componente di base dell’accordo legato al cloud, l’accordo stabilisce una business partnership strategica e completa con Google Cloud, collaborazione che apre anche alla possibilità per UniCredit di esplorare servizi di altre divisioni di Google. Tra questi, ad esempio,l’utilizzo della Google Maps Platform, per arricchire ulteriormente le interazioni con i clienti e ottimizzare i processi operativi, segnando un traguardo fondamentale nel percorso di trasformazione digitale di UniCredit."Questa partnership strategica con Google Cloud è unper essere la banca del futuro in Europa”, ha dichiarato. “In linea con il nostro approccio a partner unico per collaborazioni strategiche, abbiamo cercato il migliore con cui ora lavoriamo nella ricerca dell’eccellenza. Le capacità all’avanguardia di cloud, IA e data analytics di Google Cloud daranno slancio alla nostra trasformazione digitale in corso – rafforzando ulteriormente l’offerta ai clienti, rendendo più efficienti le nostre operazioni e favorendo una nuova era di innovazione guidata dai dati”.“La partnership con Google Cloud rappresenta una decisione importante per UniCredit – facendo progredire enormemente la nostra impronta tecnologica in aree critiche come l'AI, i dati e l'infrastruttura virtualizzata in 13 mercati chiave”, ha affermato. “Il tutto soddisfacendo al contempo le nostre esigenze in termini di cybersicurezza e resilienza.e nelle soluzioni per il cliente finale”.“Sono entusiasta di questa partnership e di tutte le opportunità che offrirà sia a UniCredit sia a Google,” ha commentato, Google Cloud. “e, grazie a queste capacità, UniCredit potrà accelerare l’innovazione, creare efficienze e far progredire la propria trasformazione digitale, consentendo un successo continuo nel mercato dinamico odierno.”“L’AI sta sprigionando enormi opportunità di trasformazione e crescita per le imprese, offrendo vantaggi economici significativi alle organizzazioni che ne accolgono proattivamente il potenziale.nel suo percorso verso la modernizzazione delle operazioni, l’offerta di soluzioni innovative ai clienti, l’adozione della piattaforma più solida per lo sviluppo e il sostegno delle proprie ambizioni di crescita sostenibile,” ha dichiaratoLa strategia di crescita di UniCredit privilegia gli investimenti nelle proprie persone per plasmare il futuro. Nell’ambito di questo accordo, Google Cloud contribuirà a fornire una formazione digitale completa in ambito IT e business ai dipendenti di UniCredit nei suoi 13 mercati europei. L’iniziativa congiunta mira a sviluppare le competenze digitali, la formazione e il mindset necessari per abbracciare appieno l’era del banking basato su cloud e AI, liberando tutto il potenziale digitale di UniCredit.