RCS Mediagroup in utile per 46,6 milioni, triplicato l'EBITDA

RCS Mediagroup

(Teleborsa) -riporto risultati forte crescita rispetto al pari periodo dell’anno precedente, con unrispetto alla perdita di 7,6 milioni del 2020.si portano, in crescita di 116,3 milioni rispetto ai primi nove mesi 2020con i ricavi digitali che rappresentano circa il 23% del totale. I ricavi pubblicitari dei primi nove mesi del 2021 ammontano a 232,8 milioni rispetto ai 184,9 milioni del pari periodo del 2020 (+47,9 milioni). I ricavi editoriali e diffusionali sono pari a 280,3 milioni (256,3 nel pari periodo 2020) ed accolgono per 21,7 milioni i ricavi riferiti alla distribuzione di prodotti di editori terzi, a seguito del consolidamento integrale del gruppo m-dis.risulta pressoché triplicato con i 27,7 milioni del 2020 esi confronta con un risultato negativo di -8 milioni nel 2020. L’ indebitamento finanziario netto si riduce a 14,8 milioni (59,6 milioni a fine 2020).Lacomplessiva sui mezzi on-line si attesta, raggiungendo circa il 44,3% del totale dei ricavi pubblicitari. La pubblicità sui mezzi online di RCS nei primi nove mesi dell’anno cresce del 31,5% in Italia e del 45% in Spagna rispetto al pari periodo 2020.Ilsi conferma ile vanta una customer base digitale attiva a fine settembre 2021 pari a 346 mila abbonamenti. La customer base digitale dei prodotti pay Gazzetta a fine settembre è pari a 78 mila abbonamenti. RCS è il primo editore online nel mese di agosto 2021 con un dato aggregato di oltre 33 milioni di utenti unici mensili medi (al netto delle duplicazioni).Per quanto concerne le, il Gruppo ritiene di disporre di leve gestionali adeguate per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria anche nel 2021 e confermare le prospettive di medio-lungo periodo. Nei primi nove mesi del 2021 l’EBITDA ha già superato i valori dell’intero anno 2020 ed il Gruppo ritiene che sia possibiledell’anno 2021 rispetto a quelli realizzati nell’anno 2020 e punta ad una conseguente ulterioreIldi RCS hadi amministrazione, a seguito delle dimissioni di Gaetano Miccichè.Giuseppe Ferrauto, amministratore esecutivo in quanto dirigente con responsabilità strategiche del gruppo Cairo Communication e già Presidente della controllata RCS Edizioni Locali S.r.l., non è stato nominato in alcun comitato consiliare e resterà in carica fino alla data della prossima assemblea.