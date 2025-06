Borgosesia, Integrae SIM conferma Buy e TP a 2,50 euro

Borgosesia

(Teleborsa) - Integrae SIM ha(2,50, upside potenziale del 318%)(Buy) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi.Gli analisti scrivono che Borgosesia ha compiuto, rafforzando la componente ricorrente del business e ampliando le attività in gestione per conto terzi. Il valore della produzione è pari a 24,52 milioni di euro nel 2024 (+6,3% YoY), sostenuto da rivalutazioni patrimoniali e redditi da locazione, mentre i ricavi di competenza calano per effetto di componenti straordinarie registrate nel 2023. Il margine lordo delle attività operative cresce del 18,2% a 17,32 milioni di euro, trainato dalla divisione Real Estate; EBITDA a 12,99 milioni di euro (+28,0%), con una marginalità superiore al 53,0%, e Net Income a 2,53 milioni di euro. Il portafoglio proprietario sale a 169,6 milioni di euro, mentre le masse gestite per conto terzi raggiungono 78,61 milioni di euro. Rafforzata la strategia two-sided con nuove iniziative (MyCredit, Borgosesia Agency, Herman-PNGroup).Considerando l'esercizio concluso, gli analisti non riscontrano elementi che li portano ad aggiornare le previsioni formulate nel precedente report di gennaio 2025: si aspettano un, corrispondente ad una marginalità del 49%, e una crescita del valore della produzione fino a 32,7 milioni di euro (CAGR 24-27: 10,1%) nel FY27, con EBITDA pari a 19 milioni di euro e una marginalità del 58,1%.