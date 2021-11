TIM, FiberCop accelera sulla fibra con AfinnaOne

Gruppo TIM

(Teleborsa) -, la società di infrastrutture delche si occupa di portare la fibra nelle case degli Italiani (FTTH o Fiber-to-the-Home), ha siglato un, che consentirà a quest'ultima diAfinnaOne, in particolare,fino alle abitazioni che fa capo a FiberCop secondo il modello, basata sull’acquisto con diritto esclusivo d'uso a 20 anni (IRU) di apparati dell’infrastruttura in fibra dedicati (splitter primari e secondari e bretelle ottiche di connessione).L’adesione di AfinnaOne all’offerta di co-investimentoe conferma l’efficacia del modello del co-investimento, in un quadro di competizione infrastrutturale, e la validità del piano di investimenti FiberCop, che assicurerà ladel Paeseed il superamento del digital divide sul territorio nazionale.