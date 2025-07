SBTi approva gli obiettivi di riduzione emissioni di FiberCop

(Teleborsa) -ha ottenuto la validazione ufficiale dei propri obiettivi di, a conferma del proprio impegno concreto nellaFiberCop entra così a far parte delcon obiettivi a breve e a lungo termine ad aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento."L’approvazione dei nostrida parte della Science Based Targets initiative rappresenta al contempo un traguardo fondamentale e un punto di partenza per FiberCop", ha dichiarato"È il riconoscimento concreto del valore ambientale del nostro impegno per la riduzione delle emissioni, facendo leva su azioni misurabili. Sentiamo ladel nostro ecosistema. Giochiamo un ruolo importante nella twin transition con la nostra infrastruttura digitale a basse emissioni che contribuisce al futuro del Paese".La Science Based Targets Initiative (SBTi) è un'organizzazione internazionale nata dalla collaborazione tra il CDP (Carbon Disclosure Project), il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute (WRI) e il World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi riconosce alle imprese che definiscono obiettivi di decarbonizzazione in linea con i modelli scientifici più avanzati, un rFiberCop si impegna a raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra lungo l'intera catena del valore entro il 2050.FiberCop si impegna a ridurre le emissioni assolute di GHG (gas serra) di Scope 1[1] e 2[2] del 70% entro il 2030 rispetto all’anno base 2023. FiberCop si impegna inoltre a ridurre del 70%, nello stesso periodo, le emissioni assolute di GHG di Scope 3[3] derivanti dagli asset in locazione a valle. FiberCop si impegna affinché in termini di emissioni il 41% dei suoi fornitori per acquisti di beni e servizi e beni strumentali abbia obiettivi scientificamente fondati entro il 2029.Obiettivi a lungo termine:rispetto all’anno base 2023. FiberCop si impegna inoltre a ridurre le emissioni assolute di GHG di Scope 3 del 90% entro il 2050 rispetto allo stesso anno base.L’ottenimento della validazione SBTi si inserisce in un piano di decarbonizzazione articolato che coinvolge l’intero perimetro di FiberCop:con migrazione verso tecnologie in fibra ottica di nuova generazione, più efficienti dal punto di vista energetico.interventi su centrali e sistemi di raffreddamento per una riduzione dei consumi.per l’utilizzo del 100% di energia da fonti rinnovabili nel breve termine.tramite un percorso strutturato sui temi ESG.