MPS in rally dopo avvio contatti con MEF

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo dell'11,13%.In una nota la banca senese ha confermato il dialogo tra il suo primo azionista, il MEF, e la direzione generale della concorrenza UE per definire un nuovo percorso e una nuova tempistica verso la privatizzazione dell'istituto.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8419 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,9243. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7869.