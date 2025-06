Risiko bancario, Giorgetti: "Vedo solo carta. Soldi non ne ha messi nessuno"

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -, è una cosa abbastanza singolare, ma ne prendo atto". Così il Ministro dell'Economiaha tracciato una estrema sintesi del risiko bancario, che nell'ultimo periodo ha visto partire numerose operazioni, talvolta contrastanti fra loro, con o senza premio sui corsi attuali.se sono interessati o no", ha aggiunto Giorgetti a margine dell'audizione al Copasir.Loil titolare del MEF lo ha espressopresentata da, nel giorno in cui la BCE ha dato il suo via libera all'OPS. "La BCE fa il suo mestiere", ha detto il Ministro, aggiungendo che, se l'operazione è in discesa, "lo deciderà il mercato". Allo stesso modo,, "come in tutte le operazioni".A proposito dellaad un gruppo di investitori nazionali, su cui indagano la Procura e la Commissione UE, il titolare del MEF ha ribaditodello staff del Ministero, affermando che "è assolutamente identica in termini di procedura a quelle fatte precedentemente"."Faccio presente chesi è chiusa con unae ha detto che abbiamo puntualmente rispettato tutte le condizioni poste nel 2017 per perdere il controllo di MPS. - ha sottolineato Giorgetti -. Questa lettera è arrivata all'inizio del 2025 ed eravamo molto contenti di questo". Per questo - ha concluso -Anche il sottosegretario di Stato al MEF,, nel corso di una interrogazione parlamentare, ha precisato chenell'OPS di Montepaschi su Mediobanca, ma "al contrarioed è pertanto soggetta a dinamiche e valutazioni che esulano dalla sfera di competenza del governo". E, a proposito delldi MPS, Freni ha ribadito che "è statoe in totale conformità con la procedura già seguite dal MEF in precedenti analoghe operazioni".