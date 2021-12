Mfe-Mediaforeurope, dal 13 dicembre via agli scambi in borsa di azioni A

Mfe-Mediaforeurope

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di tipo A di, il nuovo nome di Mediaset, sono state ammesse alla quotazione su Euronext Milan e inizieranno ad essere. È quanto ha comunicato il gruppo, attivo nei media e della comunicazione, in una nota in cui si afferma l'efficacia delle delibere assembleari del 25 novembre, dopo il via libera arrivato da parte di Borsa Italiana e dell'Autorità olandese per i mercati finanziari.Venerdì 10 dicembre avverràdi tutte le azioni di Mfe-Mediaforeurope emesse in azioni ordinarie B, mentre il lunedì 13 dicembre ci saràgratuita delle azioni ordinarie A ai titolari di azioni B (diversi dalla società), sulla base di un rapporto di uno a uno e l'inizio delle negoziazioni in borsa. Ogni azione ordinaria A darà diritto a un voto e ogni azione ordinaria B darà diritto a dieci voti.