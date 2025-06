MFE, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,27 euro

MFE A

MFE B

(Teleborsa) - L'di(ex Mediaset, che oggi scambia con) ha approvato il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unordinario relativo all'esercizio 2024 pari a 0,27 euro (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna azione ordinaria "A" e "B".Il dividendo sarà messo inil 25 giugno 2025 con data di stacco cedola ex date il 23 giugno 2025 (con stacco cedola numero 2 per le azioni ordinarie di categoria A e numero 2 per le azioni ordinarie di categoria B) e record date il 24 giugno 2025.Inoltre, l'assemblea ha: approvato la politica di; espresso voto consultivo favorevole sulla relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2024 (e contenuta nella Relazione Annuale 2024); in linea con le applicabili previsioni del codice di corporate governance olandese, approvato la politica sui dividendi; autorizzato il consiglio, per un periodo di 18 mesi, a, in una o più tranche, un numero massimo di azioni (indipendentemente dalla loro categoria) fino al 20% del capitale sociale emesso.