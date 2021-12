IEG, a Vicenzaoro January torna kermesse orologeria-gioielleria VO Vintage

IEG

(Teleborsa) - In occasione di(21-26 gennaio 2022) torna con lal’evento ideato daaperto al pubblico e a tutti idiDopo ildello scorso settembre, sabatoa lunedì, si riaprono le porte deldedicato alle bellezze delle macchine del tempo di ieri insieme all’allure e all’eleganza della gioielleria del passato. Con un allestimento ricercato e distintivo, VO Vintage abiterà il foyer del primo piano del, unache coccolerà gli ospiti dalladeiai momenti dia beneficio di tutti glia testimonianza della vivacità di un comparto le cui esigenze sono state intercettate dasi rafforza l’offerta espositiva di questa terza edizioneCon, infatti,offre unalle esigenze del “”, settore in forte espansione anche e soprattutto per via delle più recenti spinte agli acquisti sostenibili e al sempre crescente ruolo degli orologi quali beni di investimento.Tante le anime della kermesse, tra le qualiVO Vintage sarà infatti la vetrina per selezionate collezioni di gioielli e orologi rare e ricercate che i più importanti dealers del settore esporranno in una location che garantisce la massima privacy e sicurezza di espositori e visitatori. Fra gli ospiti Stefano Mazzariol, uno dei più grandi esperti di Rolex Daytona al mondo, nonché antiquario, commerciante, perito e consulente di orologeria vintage che tornerà anche a gennaio con una sessione di approfondimento su Newman Master a quattro mani con Carlo Pergola, co-autore con Mazzariol del libro “Rolex Daytona, dalla nascita al mito".Ampio spazio ai momenti di formazione con autorevoli istituzioni italiane ed estere. Domenica 23,dell’istituzione ginevrina FHH – Fondation de la Haute Horlogerie terrà due sessioni tecniche per conoscere i meccanismi più affascinanti dell’orologeria: la cronografia, il tourbillon e il calendario perpetuo.si svolgeranno nelle aule di VO Vintage i corsi - aperti a tutti - con i formatori del CAPAC di Milano per apprendere le basi dell’orologeria meccanica e acquisire le competenze per montare e smontare un movimento meccanico direttamente in aula.Un appuntamento, quello con Vo Vintage che è anche l’occasione per ammirare e conoscere la tradizione orafo-gioielliera del passato e per lasciarsi sedurre dal fascino di quei preziosi che sono passati alla storia come simboli della propria epoca, ancor oggi attuali per la loro unicità. Saranno infatti presenti selezionatiUn prezioso momento di scambio, di ritrovo, di condivisione di informazioni per tutti coloro che gravitano intorno al mondo all’orologeria e gioielleria vintage e che avranno l’esclusiva possibilità di trovare in un'unica location pezzi unici che hanno creato la dimensione del lusso nella storia, ma anche i maggiori esperti delOccasione arricchita dal palinsesto di appuntamenti curato con la regia di Michele Mengoli, advisor di VO Vintage, che prevede talk con esperti e collezionisti.Tra i partner di VO Vintage:storica associazione svizzera votata a perpetuare l'arte dell'orologeria indipendente, e il nuovose dedicato agli appassionati di orologi e fondato da Jacopo Giudici e Giorgione, key opinion leader nel settore.