IEG, ricavi e marginalità in netto progresso nei nove mesi

Affinata la guidance sul fatturato 2026 atteso tra 295 e 298 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo IEG ha archiviato i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 222,6 milioni di euro, in aumento di 31,8 milioni (+16,7%) rispetto a 190,8 milioni registrati nel medesimo periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto della crescita degli eventi in portafoglio, circa 17,2 milioni, e grazie al contributo delle nuove acquisizioni e di un calendario fieristico più favorevole che hanno contribuito alla crescita rispettivamente per 5,3 milioni e 9,9 milioni, mentre gli effetti cambio hanno comportato una riduzione di 0,6 milioni.



L’EBITDA Adjusted è pari a 59,3 milioni, in miglioramento di 14,2 milioni (+31,6%), rispetto al 30 settembre 2025, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 45,1 milioni. L’Adjusted EBITDA margin è pari al 26,7% del fatturato, rispetto al 23,6% del 30 settembre 2025 (+3,1 punti percentuali) e riflette l'effetto di leva operativa generato sia dalla crescita dei ricavi che da un mix più favorevole tra le diverse linee di business.



L’EBIT Adjusted ammonta a 42,8 milioni, in aumento di 13,3 milioni rispetto al 30 settembre 2025, con un’incidenza sui ricavi pari al 19,2% rispetto al 15,4% dello stesso periodo del 2025 (+3,8 punti percentuali).



Il miglioramento della redditività operativa si è realizzato nonostante l’incremento degli ammortamenti e delle svalutazioni, al netto delle componenti non ricorrenti, pari a 0,9 milioni, riconducibile principalmente all’entrata in esercizio del nuovo padiglione di Vicenza, degli investimenti in ambito digitale e all’ammortamento delle Customer Relationship emerse dai processi di Purchase Price

Allocation.



Il Gruppo realizza nel periodo un Utile pari a 24,5 milioni in aumento di 8,5 milioni (+53,3% YoY), rispetto ai 16,0 milioni del 30 settembre 2025. Il tax rate di periodo si attesta al 33,1%, in miglioramento di 2,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.



La situazione patrimoniale

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2026 è pari a 112,7 milioni, rispetto a 90,4 milioni al 31 dicembre 2025 e a 129,9 milioni al 30 giugno 2026. La componente monetaria ha assorbito risorse per 12,8 milioni, principalmente per effetto di investimenti e acquisizioni pari a 44,9 milioni e dell'erogazione di dividendi per 6,1 milioni, a fronte di una gestione corrente che ha generato cassa per

43,8 milioni. La componente non monetaria ha impegnato risorse per 9,6 milioni, per effetto della sottoscrizione di nuovi contratti di locazione, dell'allungamento del contratto di affitto sottoscritto dalla controllata statunitense FB International (a fronte di una rinegoziazione economica) e della rilevazione di una nuova put option.



Le prospettive

I risultati conseguiti nei primi nove mesi dell’esercizio e l’elevato livello di copertura raggiunto dalle manifestazioni in programma nell’ultimo trimestre consentono al Gruppo di affinare maggiormente la previsione sui ricavi per l’esercizio 2026 comunicati al mercato in occasione dell’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale. Pertanto la nuova fascia sui ricavi si attesta tra i 295 e 298 milioni.



Resta confermata la previsione su EBITDA Adjusted compreso tra 80 e 83 milioni e Posizione Finanziaria Netta tra 85 e € 95 milioni.



La guidance tiene conto della decisione, comunicata al mercato in data 14 settembre 2026, di riprogrammare al 2027 le manifestazioni previste in Middle East. Dubai Active and Muscle Show, originariamente in calendario dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, si svolgerà dal 28 al 31 ottobre 2027 presso il Dubai World Trade Centre. Gli effetti di tali riprogrammazioni risultano compensati dai risultati

superiori alle attese, sia in termini economici sia di visitazione, di Vicenzaoro September e di T.Gold, alla sua prima edizione, che hanno beneficiato della piena disponibilità del nuovo Padiglione 2 del Quartiere Fieristico di Vicenza. Hanno contribuito anche i risultati delle manifestazioni realizzate in Brasile (Fesqua ed Ebrats), che confermano la solidità del business internazionale del Gruppo. Si è svolto ad ottobre JGT – Jewellery, Gems & Technologies, evento organizzato in joint venture con Informa Markets.



Le parole dell'AD

Corrado Peraboni, CEO di Italian Exhibition Group, ha dichiarato: "I primi nove mesi del 2026 premiano, ancora una volta, la coerenza del percorso di IEG: ricavi in crescita del 16,7% e un EBITDA Adjusted che sale di oltre il 30%. Una crescita in linea con la direzione strategica indicata nel piano industriale: scalare la dimensione senza compromettere la redditività ma piuttosto rafforzandola. La focalizzazione sulle attività a maggiore valore aggiunto consentirà al Gruppo di avere un portafoglio più robusto e non soltanto più ampio. Il trimestre ha avuto un simbolo: il nuovo Padiglione 2 di Vicenza, frutto di un lavoro corale, che ha accolto Vicenzaoro September e la prima edizione di T.Gold con risultati oltre le attese. Insieme alla forza delle manifestazioni in Brasile, questi risultati hanno consentito di assorbire la riprogrammazione al 2027 dell’evento di Dubai e di confermare la guidance per l’esercizio 2026 nella sua fascia più alta".



(Foto: Italian Exhibition Group)

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