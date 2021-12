Nice Footwear, Value Track inizia copertura con TP a 16 euro

Nice Footwear

(Teleborsa) - Value Track hasul titolo di, gruppo quotato dallo scorso 18 novembre su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport. Ilè stato fissato a 16 euro per azione. Attualmente, si muove al rialzo, che si attesta a 13 euro per azione, con un aumento dell'1,17%.Gli analisti si aspettano che il gruppo continuerà a crescere rapidamente (CAGR top line del 18% a 39 milioni di euro entro il 2024), mentre l'EBITDA dovrebbe registrare un CAGR del 22% a 3 anni e consentire una generazione di cassa cumulata di 8,5 milioni di euro (inclusi 4,6 milioni di proventi netti dell'IPO). Value Track si aspetta(joint venture) entro la fine del 2023,nel 2024, significativo(CAGR dei ricavi del 23% al 2024).Value Track si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2022 (ad aprile 2022) con undi 24,5 milioni di euro, undi 3,2 milioni di euro e undi 1,3 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2023, rispettivamente, a 31,9 milioni di euro, 4 milioni di euro e 1,9 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2024 a un valore della produzione di 39 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 5 milioni di euro e un utile netto di 2,5 milioni di euro.Value Track ha prodotto la raccomandazione per conto di, che ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist nel processo di quotazione di Nice Footwear.