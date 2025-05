BPER, utile record a 443 milioni di euro nel primo trimestre spinto da commissioni

BPER

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unconsolidato è pari a 442,9 milioni di euro, in crescita del 43,2% y/y, risultato trimestrale più alto mai registrato. Si conferma l'elevata qualità del credito, con l'NPE ratio che si attesta al 2,6% lordo (1,2% netto) e che posiziona il Gruppo tra i best in class del sistema bancario italiano. Il costo del credito annualizzato scende a 31 p.b. (-12 p.b. y/y). Il livello di copertura dei crediti deteriorati, tra i migliori in Italia, è stabile al 54,2% rispetto a fine marzo 2024.Il profilo di capitale resta solido con unpari al 15,8%, grazie alla generazione organica di capitale pari a 540 milioni (97 p.b.), nonostante l'impatto di Basilea IV. La posizione di liquidità rimane elevata con indici regolamentari ben oltre le soglie minime previste.Ilsi attesta a 811,9 milioni di euro, in calo del 3,8% y/y in uno scenario di riduzione accelerata dei tassi di interesse. Lesono in crescita a 541,1 milioni (+8,5% y/y), grazie a commissioni relative ai servizi di investimento che si attestano a 240,1 milioni (+14,3% y/y), commissioni del comparto assicurativo nel ramo danni e protezione pari a 26,4 milioni (+26,9% y/y) e commissioni relative all'attività bancaria tradizionale pari a 274,6 milioni (+2,5% y/y).Lesi attestano a 303,0 miliardi di euro, in crescita dell'1,6% y/y. Lada clientela si attesta a 117,4 miliardi; il leggero calo di 0,7 miliardi y/y è dovuto principalmente al trasferimento della liquidità dei clienti da conti deposito a conti in gestione. La raccolta gestita è cresciuta a 72,1 miliardi di euro (+7,1% y/y); la raccolta amministrata ammonta a 92,3 miliardi di euro (+1,1% y/y); il dato relativo alle polizze vita è pari a 21,2 miliardi in aumento nel trimestre dello 0,8%. Isono pari a 89,6 miliardi di euro (+2,2% y/y).