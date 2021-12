PMI e Mid Cap, via all'Acceleratore Franco-Italiano per internazionalizzazione imprese

(Teleborsa) - È stato lanciato oggi, un'iniziativa dedicata alla formazione e agli incontri di business matching per sostenere la crescita e i processi di internazionalizzazione delle aziende sui mercati dei due Paesi. Il progetto è sostenuto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Bpifrance, ELITE-società del Gruppo Euronext e Team France Export e prende il via oggi con unattive nei settori manifatturiero e dei servizi. L'iniziativa sarà articolata in sei sessioni, ciascuna della durata di due giorni, che si svolgeranno alternativamente tra la Francia e l'Italia. Il primo giorno di ogni sessione sarà dedicato alla formazione, mentre il secondo avrà un focus sugli incontri di business matching.Inoltre, il programma prevede: MIP Politecnico di Milano, SDA Bocconi school of management di Milano e Sciences Po di Parigi, e la possibilità di cogliere potenziali opportunità di business attraverso incontri bilaterali. Saranno anche messi a disposizione delle aziende, lo strumento di ELITE per identificare i punti di forza di ciascuna azienda e per definire le proprie priorità di crescita, e contenuti di approfondimento fruibili attraverso piattaforme di e-learning.