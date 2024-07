SIMEST (Gruppo CDP) investe in Italiacamp a sostegno del Made in Italy negli Emirati

(Teleborsa) -società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane,con un contribuito con. Nello specifico, SIMEST ha acquistato una quota di minoranza in Italiacamp EMEA FZE, società di servizi costituita da Italiacamp a fine 2022, con sede a Dubai negli Emirati Arabi Uniti.La, specializzata nella fornitura disui temi della sostenibilità, dell’impact economy e dell’innovazione, è impegnata tramite la controllatain un percorso di crescita in Medioriente per la valorizzazione del Made in Italy e, uno spazio di oltre 2.000 metri quadrati tramite il quale vengono erogate alle imprese italiane attività di consulenza, networking con le autorità locali ed education. L’Hub del made in Italia ha sede nella Convention Tower del Dubai World Trade Center (DWTC), free zone dedicata al commercio internazionale ed uno dei principali centri espositivi al mondo, punto di riferimento per i Paesi MENA e dell’Asia.Italiacamp EMEA, per sviluppare in uno spazio fisico le relazioni tra imprese italiane e partner istituzionali e di business dell’area MENA;, per supportare le aziende italiane che avviano la propria attività nell’area attraverso un network di relazioni e l’accesso a una piattaforma “phygital” di servizi per l’accelerazione e l’internazionalizzazione del business;, per fornire formazione e know-how sul Made in Italy a laureati e professionisti locali tramite specifici programmi di formazione.Grazie all’investimento di SIMEST, la società, favorendo lo sviluppo delle imprese italiane in settori di interesse strategico prioritario per quest’area geografica comeNell’operazione è coinvolto anche il, strumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con ilMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.L’investimento si aggiunge all’attualeche conta, per circa 800 milioni di euro. Nel solo 2023, attraverso l’attività di ingresso nel capitale delle imprese, SIMEST ha registrato operazioni equity per circa 170 milioni di euro, di cui 94 milioni di euro a valere su risorse proprie e 74 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di Venture Capital.